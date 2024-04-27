Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч 31-го тура Лиги 1 с «ПСЖ»

27 апреля состоится матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Гавр». Игра пройдёт в Париже. В статусе главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы. Отметим, что в основну гостей попал российский полузащитник Далер Кузяев.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Ин, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Сангате, Казимир, Кехта, Таргаллин, Кузяев, Сабби, Айю.

Напомним, «Гавр» имеет на своём счету 28 очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. «ПСЖ», в активе которого 69 очков, занимает первое место.