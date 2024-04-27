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Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч 31-го тура Лиги 1 с «ПСЖ»

Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч 31-го тура Лиги 1 с «ПСЖ»
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27 апреля состоится матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Гавр». Игра пройдёт в Париже. В статусе главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Франция - Лига 1 . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды огласили стартовые составы. Отметим, что в основну гостей попал российский полузащитник Далер Кузяев.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Ин, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Сангате, Казимир, Кехта, Таргаллин, Кузяев, Сабби, Айю.

Напомним, «Гавр» имеет на своём счету 28 очков. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу. «ПСЖ», в активе которого 69 очков, занимает первое место.

Таблица Лиги 1
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