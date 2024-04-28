«Челси» ушёл от поражения в матче с «Астон Виллой» в 35-м туре АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором бирмингемская «Астон Вилла» сыграла с лондонским «Челси». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.
На четвёртой минуте автогол Марка Кукурельи позволил хозяевам выйти вперёд. Морган Роджерс на 42-й минуте удвоил преимущество «Астон Виллы». Лондонский клуб ответил точными ударами Нони Мадуэке и Конора Галлахера во втором тайме.
«Астон Вилла» укрепилась на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 67 очков в 35 проведённых матчах. «Челси» располагается на девятом месте с 48 очками после аналогичного количества встреч.
Ранее в матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» дома обыграл «Брентфорд» со счётом 1:0.
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