Мадуэке: гол «Челси» «Астон Вилле» на последних минутах должен был остаться в силе

Нападающий «Челси» Нони Мадуэке прокомментировал ничейный исход выездного матча 35-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2) с незасчитанным голом «синих» в добавленное время.

«Должно было быть три очка? Да. Считаю ли я, что гол должен был остаться в силе? Да. Больше нечего сказать об этой ситуации. Временами нам нужно играть лучше на разных этапах игры. Качество у нас в изобилии, и когда мы в ударе, можем играть на равных с любой командой. Последняя игра была ужасной. В течение 70 минут сегодня команда была великолепна», — приводит слова Мадуэке BBC.

«Астон Вилла» и «Челси» сыграли вничью со счётом 2:2 в матче 35-го тура АПЛ. Хозяева поля выиграли первый тайм со счётом 2:0, лондонцы отыгрались во второй половине благодаря голам Нони Мадуэке и Конора Галлахера с передачи Мадуэке. Гол защитника гостей Акселя Дисаси на 90+5-й минуте не был засчитан после видеопросмотра.