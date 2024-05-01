Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему тренером быть сложнее, чем футболистом. По его словам, у игроков всегда есть возможность переложить ответственность на кого-то другого в случае поражения, а у тренера такой возможности нет.

«Восприятие поражений в бытность игроком и в статусе тренера — разные вещи? Конечно, разные. Игроки могут разделить ответственность, хотя бы в своих мыслях. На футбольное поле выходит много игроков, они делают то, что им говорит главный тренер. В такой ситуации есть возможность в значительной мере переложить ответственность на кого-то другого. У тренера такой возможности нет, отсюда другие мысли и переживания», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.