«Зенит» правильно продлевает Семака. Решение приняли в самый нужный момент

«Зенит» проводит крайне неубедительный сезон. Да, петербуржцы лидируют в РПЛ, но уступили в двух последних матчах и в среднем набирают по 1,9 очка, забивая по 1,7 гола за игру. При Сергее Семаке такой слабой статистики ещё не было.

Если бы не аналогичная инертность конкурентов, очередное чемпионство давно бы уплыло. И тут вдруг председатель совета директоров клуба Елена Илюхина объявила о скором продлении контракта с главным тренером аж до 2030 года. На первый взгляд, решение кажется нелогичным. Но это не так. Более того, о нём объявили в лучший момент из возможных. Даже несмотря на последние неудачи.

Для начала нужно вспомнить, с чего всё начиналось. «Зенит» назначил Семака в крайне скудное время. Петербург не видел чемпионства три года, настрадавшись от союзов с поздним Виллаш-Боашем, вечно недовольным Луческу и немотивированным Манчини. Это как раз к вопросу о том, что с возможностями клуба победить в РПЛ он может и под руководством манекена. Как выяснилось, нет. Не справились даже именитые иностранцы.

Состав был переполнен — в обойме находились протеже сразу трёх последних тренеров. Семак разобрался, кто ему нужен (например, вернул из небытия Оздоева), распихал по другим командам остальных и закончил первую половину сезона вверху таблицы. А затем грамотно разменял Паредеса на Ракицкого, Барриоса и Азмуна — всех их просил приобрести он лично. С этого началась бесконечная и беспрекословная доминация в Премьер-Лиге.

Сергей Семак Фото: РИА Новости

Семак каждый раз умело подстраивался под имеющихся футболистов и зачастую использовал их качества в неожиданных амплуа. Вспомните, как его ругали за прямолинейность при Дзюбе. Но если тот в прайме, зачем изобретать что-то другое? Разыгрался Малком? Привет, 4-3-3 с активными флангами. Ушёл? Не беда, сыграем с пятью защитниками.

Оборона нуждается в усилении? Барриос, теперь ты третий центральный защитник. Дриусси не хватает места в нападении? Добро пожаловать на фланг. Пусть аргентинцу это не нравилось, это лучше, чем сидеть на лавке. Мало креатива в центре поля? Клаудиньо, твой выход. Это лишь некоторые примеры — таких хватает. За шесть неполных сезонов накопилось много версий «Зенита». И всем, кроме последнего, в РПЛ не было равных.

Сергей Семак Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

России давно нет в еврокубках. Тем не менее Семак каждый раз находил мотивацию для заскучавших легионеров. И деньги здесь решают далеко не всё: даже с новым контрактом Вендел в летнее межсезонье внезапно загулял на родине и серьёзно опоздал на сборы. Его также удалось приструнить.

Только сейчас схема дала сбой, потому что вечно это продолжаться не может. Летом «Зенит» наверняка устроит тотальную перестройку и попрощается с теми, кто потерял мотивацию. Семак доказал, что готов к такому повороту, ещё в 2018-м. Даже если теперь он не возьмёт золото, это не станет трагедией. Шесть или пять побед из шести — в любом случае легендарно. Особенно если вспомнить предшествующие времена.

Самому Сергею Богдановичу уходить смысла тоже нет — в топ-5 чемпионатов его не ждут, а на родине любой альтернативный вариант станет понижением.

Именно сейчас — реально наиболее подходящий момент для продления контракта. «Зенит» показал: Семак по-прежнему здесь главный. И без разницы, какое место он займёт. На финише сезона это вселит в команду и тренерский штаб уверенность. Руководство петербуржцев вовремя вынуло из рукавов козырь, который способен оказать решающую роль в борьбе за титул.