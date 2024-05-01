Геннадий Орлов: как вырос Семак, так и Галактионов может вырасти

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива».

«Михаил Галактионов лично у меня вызывает симпатии огромные. Я с ним общался неоднократно, он давал мне интервью, и он, конечно, прогрессивный тренер. Но он же даже подавал заявление об уходе, то есть у него, видимо, с руководством что-то не то, «Локомотив» очень сложный клуб, потому что у него, похоже, много руководителей. Но если вы назначили человека главным тренером, то доверяйте ему до конца. Семак практически дебютировал в «Зените», до этого только поработал год или полтора в «Уфе». Но затем «Зенит» и пять чемпионств. И как вырос Семак, так и Галактионов может вырасти. Он работал в молодёжной сборной, знает лучших игроков страны, и это большой плюс», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» в 2022 году. Ранее он работал во главе молодёжной сборной России и возглавлял футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко по результатам 26 матчей. В следующей игре в рамках внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Ростовом» на домашней арене. Игра состоится 6 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.