Галактионов: почему Дзюба так сдал? Нас устраивает, что у нас сейчас быстрая атака

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об игре нападающего команды Артёма Дзюбы.

— Почему Дзюба так сдал?

— Дзюба пропустил большое количество времени. Были отрезки матча, когда его выход на поле не приносил никаких дивидендов. У нас сейчас быстрая и скоростная атака. Нас это устраивает. Да, Дзюба статусный игрок. Да, ему непросто, что он выпал из обоймы, но мы с ним это проговорили. Артём поддерживает пацанов внутри коллектива, – передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Артём Дзюба стал игроком московского «Локомотива» в прошлом году. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками истекает предстоящим летом. В нынешнем сезоне российский форвард забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 26 матчах.