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Защитник «Спартака» Бабич получил травму в самом начале матча с «Динамо»

Защитник «Спартака» Бабич получил травму в самом начале матча с «Динамо»
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В эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

В начале игры защитник московского «Спартака» Срджан Бабич получил мышечную травму. Он был вынужден покинуть поле на 10-й минуте. Вместо сербского игрока на поле появился Павел Маслов.

Напомним, Бабич стал игроком красно-белых прошлым летом. За российский клуб серб провёл в общей сложности 22 матча во всех турнирах. Ему удалось забить три гола.

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