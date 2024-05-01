Защитник «Спартака» Бабич получил травму в самом начале матча с «Динамо»

В эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

В начале игры защитник московского «Спартака» Срджан Бабич получил мышечную травму. Он был вынужден покинуть поле на 10-й минуте. Вместо сербского игрока на поле появился Павел Маслов.

Напомним, Бабич стал игроком красно-белых прошлым летом. За российский клуб серб провёл в общей сложности 22 матча во всех турнирах. Ему удалось забить три гола.