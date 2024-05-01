Суперматч в Кубке России! «Динамо» и «Спартак» снова зарубятся в дерби. LIVE

Всем привет! «Спартак» и «Динамо» — это всегда ярко, а в этом сезоне нам особенно повезло, ведь соперники по принципиальному дерби встречаются особенно часто.

На этот раз красно-белые и бело-голубые сойдутся в полуфинале Пути регионов Кубка России. А эмоции от последнего дерби как раз свежи. Ведь в РПЛ все ждали победы «Динамо» Лички над вялым «Спартаком» Абаскаля. А вместо этого получился камбэк красно-белых с двумя ошибками вратаря Игоря Лещука и дублем Александра Соболева.

Так что стимул для мести у «Динамо» есть. Да и для «Спартака» победа важна: по сути, это последняя возможность скрасить кризисный сезон, приблизившись к трофею.

«Чемпионат» будет следить за московским дерби в этом онлайн-материале. Оставайтесь с нами!

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