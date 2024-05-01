Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Динамо — Спартак: прямая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка России, Путь регионов, где смотреть, 1 мая 2024 года

Суперматч в Кубке России! «Динамо» и «Спартак» снова зарубятся в дерби. LIVE
Кирилл Закатченко
«Динамо» — «Спартак». LIVE
Комментарии
Вместе следим за полуфиналом Пути регионов.

Всем привет! «Спартак» и «Динамо» — это всегда ярко, а в этом сезоне нам особенно повезло, ведь соперники по принципиальному дерби встречаются особенно часто.

На этот раз красно-белые и бело-голубые сойдутся в полуфинале Пути регионов Кубка России. А эмоции от последнего дерби как раз свежи. Ведь в РПЛ все ждали победы «Динамо» Лички над вялым «Спартаком» Абаскаля. А вместо этого получился камбэк красно-белых с двумя ошибками вратаря Игоря Лещука и дублем Александра Соболева.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что стимул для мести у «Динамо» есть. Да и для «Спартака» победа важна: по сути, это последняя возможность скрасить кризисный сезон, приблизившись к трофею.

«Чемпионат» будет следить за московским дерби в этом онлайн-материале. Оставайтесь с нами!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android