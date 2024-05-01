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«Спартак» впервые с 1994 года обыграл «Динамо» в гостях в Кубке России

«Спартак» впервые с 1994 года обыграл «Динамо» в гостях в Кубке России
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1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Благодаря этому «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

Таким образом, «Спартак» впервые с 1994 года обыграл «Динамо» в гостях в Кубке России. Последний раз в этом турнире красно-белые на выезде побеждали бело-голубых в полуфинале в 1994 году. Та встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу «Спартака».

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