1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Благодаря этому «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Таким образом, «Спартак» впервые с 1994 года обыграл «Динамо» в гостях в Кубке России. Последний раз в этом турнире красно-белые на выезде побеждали бело-голубых в полуфинале в 1994 году. Та встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу «Спартака».