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«Спартак» обыграл «Динамо» в четвёртый раз за пять последних матчей

«Спартак» обыграл «Динамо» в четвёртый раз за пять последних матчей
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1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

Отметим, что «Спартак» обыграл «Динамо» в четвёртый раз за пять последних матчей.

Примечательно, что все пять матчей проводились в текущем сезоне. По два раза красно-белые побеждали в Кубке и в РПЛ. Что касается динамовцев, то на их счету лишь одна победа в шести последних матчах со «Спартаком».

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