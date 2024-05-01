«Спартак» обыграл «Динамо» в четвёртый раз за пять последних матчей

1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Отметим, что «Спартак» обыграл «Динамо» в четвёртый раз за пять последних матчей.

Примечательно, что все пять матчей проводились в текущем сезоне. По два раза красно-белые побеждали в Кубке и в РПЛ. Что касается динамовцев, то на их счету лишь одна победа в шести последних матчах со «Спартаком».