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«Динамо» не забило «Спартаку» впервые за последние четыре домашних матча

«Динамо» не забило «Спартаку» впервые за последние четыре домашних матча
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1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Отметим, что «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

Таким образом, «Динамо» не забило «Спартаку» впервые за последние четыре домашних матча. До этого бело-голубым в трёх матчах подряд при родной публике удавалось забивать минимум один гол в ворота красно-белых.

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