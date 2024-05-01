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Мартинс — о победе над «Динамо»: счастлив! Давай, «Спартак»

Мартинс — о победе над «Динамо»: счастлив! Давай, «Спартак»
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Опорный полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Счастлив, счастлив! Давай, «Спартак», — сказал Мартинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

27-летний Кристофер Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Турнирная таблица Кубка России
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