Мартинс — о победе над «Динамо»: счастлив! Давай, «Спартак»

Опорный полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

«Счастлив, счастлив! Давай, «Спартак», — сказал Мартинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

27-летний Кристофер Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.