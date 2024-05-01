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Гендир «Динамо»: у Смолова не выполнены условия для продления контракта — всё в его руках

Гендир «Динамо»: у Смолова не выполнены условия для продления контракта — всё в его руках
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу контракта нападающего команды Фёдора Смолова. Действующее соглашение с футболиста истекает по окончании нынешнего сезона. После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги в семи матчах Смолов выходил только на замену. Нападающий отметился одним результативным действием и получил две жёлтые карточки.

«Что касается Фёдора Смолова, то у него ещё не выполнены условия для продления, поэтому всё в его руках. Мы будем принимать решение по итогам», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. Всего в нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

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