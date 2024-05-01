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Георгий Джикия: со здоровьем всё хорошо, скоро вернусь

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и красно-белыми (0:2) прокомментировал состояние своего здоровья.

— Как здоровье? Когда вернётесь на поле?

— Всё хорошо, скоро вернусь, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее стало известно, что Георгий Джикия пропустит матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо». Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения.

На девятой минуте матча красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.