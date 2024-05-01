Тренер «Спартака» Слишкович оценил игру Павла Маслова

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович после матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и красно-белыми (0:2) прокомментировал игру защитника своей команды Павла Маслова, который вышел по ходу игры, заменив на 10-й минуте Срджана Бабича.

«С Бабичем был риск, мы это знали. Тренеру всегда жалко, когда происходит такая ситуация. Надеемся, что ничего серьезного нет. Но я не увидел разницу между ним и Масловым.

У Паши сильный характер, он идёт до конца, работает очень хорошо. Он хорошо сыграл с «Локомотивом» и сегодня. Хотел бы ему сказать, чтобы он продолжал и дальше играть», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.