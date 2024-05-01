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Слишкович: у «Спартака» нет приоритета выиграть в РПЛ или Кубке — мы берём максимум

Слишкович: у «Спартака» нет приоритета выиграть в РПЛ или Кубке — мы берём максимум
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Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о турнирных задачах команды на остаток сезона.

«Я говорил и повторю, что если математика говорит, что есть возможность занять первое или третье место, мы будем биться до конца. Это «Спартак». У нас нет приоритета — выиграть в Кубке России или в РПЛ. Мы берём максимум с командой и увидим, что получится», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

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