«Парма» с тремя экс-игроками «Зенита» в составе досрочно вернулась в Серию А

«Парма» в матче 36-го тура итальянской Серии Б на выезде поделила очки с «Бари» (1:1) и тем самым досрочно обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице и участие в Серии А в следующем сезоне.

Жёлто-синие с 74 очками располагаются на первом месте второго по силе итальянского дивизиона. За два тура до окончания турнира, где «Парме» осталось провести матчи с «Кремонезе» и «Реджаной», команда оторвалась от третьего места на недосягаемые семь очков. По итогам сезона в Серию А автоматически выходят две лучшие команды, сейчас на второй строчке располагается «Комо», который ранее тренировал Сеск Фабрегас.

«Парма» сыграет в Серии А впервые с сезона-2020/2021. Тогда команда по итогам соревнования вылетела из него, заняв последнее место.

В составе «Пармы» выступают защитники Йордан Осорио и Кристиан Ансальди, а также полузащитник Эрнани, ранее представлявшие российский «Зенит».