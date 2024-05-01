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«Парма» с тремя экс-игроками «Зенита» в составе досрочно вернулась в Серию А

«Парма» с тремя экс-игроками «Зенита» в составе досрочно вернулась в Серию А
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«Парма» в матче 36-го тура итальянской Серии Б на выезде поделила очки с «Бари» (1:1) и тем самым досрочно обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице и участие в Серии А в следующем сезоне.

Италия - Серия B . Серия В. 36-й тур
01 мая 2024, среда. 19:00 МСК
Бари
Бари
Окончен
1 : 1
Парма
Парма
0:1 Бонни – 50'     1:1 Ди Чезаре – 68'    

Жёлто-синие с 74 очками располагаются на первом месте второго по силе итальянского дивизиона. За два тура до окончания турнира, где «Парме» осталось провести матчи с «Кремонезе» и «Реджаной», команда оторвалась от третьего места на недосягаемые семь очков. По итогам сезона в Серию А автоматически выходят две лучшие команды, сейчас на второй строчке располагается «Комо», который ранее тренировал Сеск Фабрегас.

«Парма» сыграет в Серии А впервые с сезона-2020/2021. Тогда команда по итогам соревнования вылетела из него, заняв последнее место.

В составе «Пармы» выступают защитники Йордан Осорио и Кристиан Ансальди, а также полузащитник Эрнани, ранее представлявшие российский «Зенит».

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