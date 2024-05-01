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Спортивный директор «Спартака» ответил, рассматривает ли клуб российских тренеров

Спортивный директор «Спартака» ответил, рассматривает ли клуб российских тренеров
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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос о том, рассматривает ли клуб российских специалистов на пост главного тренера команды.

«Что касается российских специалистов, мы будем основываться в выборе тренера не на паспорте, а на тех качествах, которые у него есть», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

1 мая в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды сыграли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Таким образом, Владимир Слишкович, который с 14 апреля является исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака», вывел красно-белых в финал Пути регионов Кубка России. Кроме того, под его руководством столичный клуб ещё не потерпел ни одного поражения.

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