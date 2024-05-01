Спортивный директор «Спартака» Амарал: заменить Квинси Промеса невозможно

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как клуб реагирует на отсутствие в расположении команды нападающего Квинси Промеса.

«Квинси заменить невозможно. Мы хорошо подготовлены по рынку, у нас отличный департамент. Мы в этом плане подготовлены хорошо», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды нападающего «Спартака» Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае онлайн. Сейчас нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ.

Напомним, 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.