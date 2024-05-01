Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Спартака» не стал раскрывать условия возможного разрыва контракта с Промесом

Спортдир «Спартака» не стал раскрывать условия возможного разрыва контракта с Промесом
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о возможном разрыве контракта с нападающим команды Квинси Промесом.

— Какие условия разрыва контракта с Промесом?

— Здесь я не могу давать комментарии, потому что это дело юристов, — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды нападающего «Спартака» Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае онлайн. Сейчас нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ.

Напомним, 29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

Материалы по теме
В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном возвращении Промеса после закрытия дела о ДТП
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android