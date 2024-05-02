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Энрике рассказал об атмосфере в раздевалке «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»

Энрике рассказал об атмосфере в раздевалке «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал об атмосфере в раздевалке после поражения команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Все знали, что это будет непросто. Это полуфинал Лиги чемпионов. В раздевалке царит суматоха, особенно после того, как мы дважды попали в штангу. Но наши болельщики поддерживали нас на протяжении всего матча. Мы должны признать, что это исключительный стадион с болельщиками, которые знают, как поддержать свою команду. Это футбол. Иногда это чудесно, а иногда бывает так. Нам придётся проанализировать моменты, созданные обеими командами. Это была трудная игра», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая, начало – 22:00 мск.

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