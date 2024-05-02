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Смерть Диего Марадоны могла быть вызвана «токсичным веществом» — The Sun

Смерть Диего Марадоны могла быть вызвана «токсичным веществом» — The Sun
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Смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны могла быть вызвана «токсичным веществом», сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было заведено против восьми врачей и медсестёр, которые предстанут перед судом за то, как они заботились о Марадоне в его последние часы. Их обвиняют в том, что они оставили экс-футболиста в агонии на несколько часов, несмотря на то, что его состояние ухудшалось.

Ранее сообщалось, что Марадона лечился от алкогольной и наркотической зависимости.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Аргентинец умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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