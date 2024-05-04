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Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Сочи»

Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Сочи»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о грядущем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором динамовцы сыграют с «Сочи». Встреча состоится завтра, 5 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не знаю, обязано ли «Динамо» реабилитироваться в матче с «Сочи» перед болельщиками после поражения от «Спартака». Но «Динамо» должно настраиваться на предстоящую игру, тем более что в конце сезона трудно обыгрывать все команды, потому что все за что-то борются. Те команды, которые не борются, их не трудно обыграть. Но нельзя недооценивать соперника», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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