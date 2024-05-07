Тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем после разгрома «МЮ» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем в команде после разгромного поражения в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (0:4).

«Моё будущее? Я не думаю об этом. Я готовлю команду как можно лучше. У нас много проблем. Единственное, на чм я сосредоточен, — это выступать лучше со своей командой. Я думаю только о том, чтобы сделать свою команду лучше», — приводит слова тен Хага BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Кристал Пэлас» находится на 14-м месте, записав в свой актив 43 очка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Арсеналом». Матч состоится 12 мая.

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