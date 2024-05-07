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Тюкавин, Миранчук и Беленов — в сборной 27-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Тюкавин, Миранчук и Беленов — в сборной 27-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 27-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Ахмата» (три футболиста) и «Динамо» с «Локомотивом» (по два футболиста). Также в сборную вошли представители «Рубина», «Зенита» и «Пари НН». Тренером символической сборной мы выбрали Магомеда Адиева («Ахмат»).

Символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»:

  • вратарь: Александр Беленов («Факел»);
  • защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Надер Гандри («Ахмат»), Александр Сильянов («Локомотив»);
  • полузащитники: Илья Рожков («Рубин»), Иван Башич («Ахмат»), Антон Миранчук («Локомотив»), Муми Нгамалё («Динамо»);
  • нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Мохамед Конате («Ахмат»).
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