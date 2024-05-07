Тюкавин, Миранчук и Беленов — в сборной 27-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 27-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Ахмата» (три футболиста) и «Динамо» с «Локомотивом» (по два футболиста). Также в сборную вошли представители «Рубина», «Зенита» и «Пари НН». Тренером символической сборной мы выбрали Магомеда Адиева («Ахмат»).

Символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»: