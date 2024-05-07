Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубен Аморим: я останусь в «Спортинге», у меня контракт

Рубен Аморим: я останусь в «Спортинге», у меня контракт
Комментарии

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим заявил, что не покинет лиссабонский клуб в обозримом будущем. Напомним, ранее специалистом интересовались английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

«Я остаюсь в «Спортинге», у меня контракт. Посвящаю победу в чемпионате всем болельщикам. Теперь постараемся выиграть третий чемпионский титул», – приводит слова Аморима ESPN.

В нынешнем сезоне «Спортинг» в 20-й раз стал чемпионом Португалии. При Амориме это второй титул для команды. В следующем матче внутреннего первенства лиссабонские «львы» сыграют с «Эшторилом». Игра 33-го тура чемпионата Португалии состоится в субботу, 11 мая, и начнётся в 20:00 по московскому времени. В финале Кубка страны «Спортинг» встретится с «Порту».

Материалы по теме
«Это была ошибка». Аморим — о переговорах с «Вест Хэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android