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«Это была ошибка». Аморим — о переговорах с «Вест Хэмом»

«Это была ошибка». Аморим — о переговорах с «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим извинился перед болельщиками за то, что до окончания нынешнего сезона отправился в Лондон на переговоры с «Вест Хэмом».

«Это была ошибка. Было выбрано совершенно неподходящее время. Я всегда прошу своих игроков проявлять уважение, а сам не проявил, даже несмотря на то что заранее проинформировал клуб. Мне очень жаль, и я приношу извинения болельщикам, клубу и игрокам», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что португальский специалист начал переговоры с «Вест Хэмом» с целью оказать давление на «Ливерпуль», который был заинтересован в его услугах. После того как мерсисайдцы узнали об этом, они отказались от кандидатуры Аморима.

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