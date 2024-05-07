Представитель Дзюбы: в «Локо» ожидали увидеть токсичность Артёма после решения списать его

Леонид Гольдман, являющийся представителем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, прокомментировал поведение форварда в сложившейся ситуации с небольшим количеством игрового времени. Напомним, сегодня «Чемпионат» сообщил, что форвард отказался от пункта автопродления контракта с красно-зелёными.

«То, как Артём ведёт себя в команде, учитывая всю ситуацию, действительно вызывает абсолютное уважение. Что стало сюрпризом и для руководства клуба, и для тренерского штаба. Они ожидали увидеть мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Были даже совершенно дикие, на мой взгляд, просьбы через агентов к другим игрокам команды поменьше общаться с Дзюбой, чтобы не попасть под его «дурное влияние». Артём же ведёт себя прямо противоположно, в очередной раз показывая, что для него на первом месте команда. С честью проходит эту ситуацию, он большой молодец. Хотя могу представить, как тяжело наблюдать ему за всем происходящим.

Для меня лично главным разочарованием во всей этой истории стал главный тренер Михаил Галактионов. То, что в руководстве «Локомотива» есть люди, которые изначально были настроены негативно по отношению к Артёму, ни для кого не секрет. Они выступали и против его подписания, и против продления контракта прошлым летом, и сильно переживали, чтобы не случилось автоматического продления после этого сезона», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл 26 матчей, забил четыре мяча и отдал четвыре голевые передачи.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» из «Адана Демирспор» в феврале 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 2,8 млн. Ранее нападающий также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит».

После 27 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги в активе московского «Локомотива» 44 набранных очка. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит» с 51 очком.