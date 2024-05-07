Игрок «Рубина» Угочукву описал Сперцяна тремя словами

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Армении Иву Угочукву поделился мнением о капитане «Краснодара» Эдураде Сперцяне.

«У меня в сборной Армении сильнейший напарник — Сперцян. Опишу его тремя словами: невероятный, топ, профессионал. Очень уважаю подход Эдуарда к работе. До чего же круто иметь такого партнёра! С Эдо не может не сложиться взаимопонимание. Сперцян постоянно меня вдохновляет — тем, как совершенствуется. В сборной мало тренировок, но после каждой Сперцян остаётся: отрабатывает штрафные, подачи.

Уверен, уже сейчас Эдуард готов к любой из топ-5 лиг. Сперцян точно потянет большой клуб хоть сейчас. Думаю, мы увидим его там в течение пары лет. Могли бы уже летом, но я не заметил, чтобы Эдо был удручён тем, что не уехал из РПЛ. Он всегда счастлив!» — приводит слова Угочукву Sport24.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его действующее трудовое соглашение с южанами рассчитано до лета 2026 года. В этом сезоне 23-летний атакующий хавбек провёл 30 матчей за южан во всех турнирах, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, переход нигерийского полузащитника Иву Угочукву в казанский «Рубин» из «Урарту» стал самой дорогой продажей в истории армянской Премьер-лиги. О переходе игрока казанский клуб объявил 16 июля 2023 года. С Угочукву подписали контракт на три года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах, в которых забил один гол.