Сперцяну подарили футболку с номером 100 — по количеству матчей за «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» подарил своему полузащитнику Эдуарду Сперцяну клубную футболку с фамилией игрока и номером 100. Напомним, в 23-м туре Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (4:3) футболист провёл свой 100-й матч за краснодарский клуб, в котором отметился забитым голом.

100 игр Сперцяна за «Краснодар»:

Чемпионат России — 79 игр, 27 голов.

Кубок России — 19 игр, четыре гола.

Лига чемпионов — две игры, 0 голов.

Итого: 100 игр, 31 гол и 24 результативные передачи.

Напомним, Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Его действующее трудовое соглашение с южанами рассчитано до лета 2026 года. В этом сезоне 23-летний атакующий хавбек провёл 25 матчей за южан во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи.