Корнеев: Заболотный может быть функционален, но не для топ-клубов, как ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением об уровне игры нападающего красно-синих Антона Заболотного.

«Я так понимаю, что продление контракта Заболотного с ЦСКА ещё на один сезон — это позиция тренера, который рассчитывает на игрока вместе с клубом. При этом моя позиция не изменилась. Заболотный может быть функционален, но не для топ-клубов с большими задачами», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Заболотный принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: