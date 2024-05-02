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«Нет никаких подвижек». Заболотный — о продлении контракта с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос, есть ли какие‑то подвижки с продлением его контракта, заканчивающимся грядущим летом.

«Нет никаких подвижек.

Предлагал ли контракт «Зенит»? Жду (смеётся)», — сказал Заболотный в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

После 26 туров чемпионата России ЦСКА набрал 38 очков и на текущий момент занимает восьмое место. В следующем туре красно-синие сыграют с казанским «Рубином». Данная встреча состоится в понедельник, 6 мая. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

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