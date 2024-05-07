Сергей Кирьяков: Тюкавину далеко до Европы — это другая планета

Известный российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о нападающим московского «Динамо» Константине Тюкавине.

«Давайте не будем говорить о Тюкавине в Европе. У нас всё время игроков превозносят, а потом при неудачной полосе снова опускают на землю. До Европы Константину ещё далеко, и я не согласен с теми, кто говорит, что пора уезжать.

Там совсем другой уровень, это другая планета. Защитники быстрее, мощнее. Тюкавину нужно самому для себя решить, готов ли он к переезду в европейский чемпионат. Там нужно каждый день на 100% выкладываться и доказывать. У нас немного другой менталитет в этом плане. Если это «я приеду и сразу должен играть», то точно нет. Я к этому отношусь с осторожностью», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 16 голов и девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.