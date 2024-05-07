Защитник «Ростова» Чернов: у нас команда, игроки которой бьются друг за друга

Защитник «Ростова» Евгений Чернов ответил на вопрос о ходе финишной части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги для ростовской команды.

«У нас команда, игроки которой бьются друг за друга, без каких‑либо претензий. По этой причине вы видите такой «Ростов» весной. Мы стали лучше, потому что поддерживаем друг друга.

Каких изменений ждём летом в команде? Я не знаю, что будет. Те трансферы, что были зимой, точечно усилили команду. Сейчас у нас сильный коллектив. Я буду доволен, если мы продолжим таким составом выступать дальше», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 6 мая, «Ростов» играл с московским «Локомотивом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Железнодорожники одержали минимальную победу со счётом 1:0. После этой победы в активе «Локомотива» стало 44 очка. Подопечные Михаила Галактионова поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» имеет в своём активе 40 очков. Команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке.