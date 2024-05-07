«Барселона» может потратить на зарплату Левандовского € 58 млн за два года — Cadena Ser

Из-за того, как составлен контракт 35-летнего нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, каталонский клуб может выплатить ему € 58 млн за следующие два сезона. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, за следующий сезон польский футболист заработает € 32 млн до вычета налогов. В случае, если он проведёт в составе «Барселоны» сезон-2025/2026, то заработает ещё € 26 млн.

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Как подчёркивает источник, трудовое соглашение Левандовского может быть расторгнуто в том случае, если в своём предпоследнем сезоне он примет участие в менее чем 55% официальных матчей.

Кроме того, действующий контракт польского нападающего включает в себя бонусы: € 600 тыс. за победу в испанской Примере, до € 2 млн в случае выигрыша требла.

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