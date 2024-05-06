Левандовски назвал качества Мбаппе, которые помогают ему находиться на высоком уровне

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высоко оценил игру и отношение к жизни французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Если сравнивать Килиана с другими игроками, то понимаешь, что он говорит на другом языке. Он даёт понять молодым игрокам, что футбол – это не единственное, что важно в жизни. Он также является примером личности, показывая, что важно не только футбольное поле, но и то, что у тебя в голове. Он очень умный парень, у которого очень чёткое представление о том, что и как он хочет делать.

Путь, по которому он идёт, понятен. Он умён не только как игрок, но и как человек. Я почувствовал это, когда впервые увидел его несколько лет назад. Это произвело на меня впечатление. С Килианом можно говорить о многом. Пообщавшись с ним, понимаешь, что он очень серьёзный человек», – приводит слова Левандовского RMC Sport.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: