Игрок «ПСЖ» Заир-Эмери с метра не попал в пустые ворота в матче с «Боруссией»

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери не смог реализовать явный голевой момент, возникший на 46-й минуте ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу немецкой команды.

Фото: Кадр из трансляции

Нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе получил мяч слева, навесил в центр на Рамуша, от ноги которого пошёл заброс на дальнюю штангу, и с лёта в прыжке исполнил Заир-Эмери, но не попал в пустой угол, поскольку стойка выручила гостей.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счётом 1:0. На стадии 1/4 финала «ПСЖ» обыграл «Барселону», а «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее мадридского «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», потерпевший поражение от «Реала» в 1/4 финала текущего розыгрыша турнира.

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