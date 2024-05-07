Президент «ПСЖ»: в матче с «Боруссией» мы будем представлять всю Францию и всех фанатов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о грядущем ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится сегодня, 7 мая.

«Мы смогли кое-что построить для будущего [команды]. Я очень горжусь этим, независимо от результатов. Также мы должны отметить всё, что сделала команда для того, чтобы дойти до этой стадии. Именно благодаря этому болельщики счастливы. Все проделали хорошую работу. Сегодня мы будем представлять не только «ПСЖ» и Париж, но и всю Францию, а также всех наших болельщиков по всему миру», — приводит слова Аль-Хелаифи L’Équipe.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

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