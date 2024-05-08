Первые эмоции игроков «Боруссии» и Мбаппе после завершения матча полуфинала ЛЧ

Фотограф запечатлел первые эмоции футболистов дортмундской «Боруссии» и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе после финального свистка в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, по итогам которого «шмели» вышли в финал Лиги чемпионов (1:0, общ. 2:0).

Напомни, матч «ПСЖ» — «Боруссия» проходил на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато из Италии. На 50-й минуте единственный гол в матче забил центральный защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» встретится с победителем пары «Реал» — «Бавария», которые сыграют сегодня, 8 мая. «Шмели» сыграют в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года, когда они уступили «Баварии» со счётом 2:1.

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