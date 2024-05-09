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Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о концовке сезона

Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о концовке сезона
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о текущем сезоне.

«Мы приближаемся к концу сезона, и нам действительно нравится то, как мы действуем в этом году. Это был трудный, но действительно потрясающий момент, который мы пережили вместе в Премьер-лиге и Лиге конференций.

Я сказал игрокам, что хочу получить больше удовольствия. Я хочу наслаждаться сегодня и завтра. Хочу быть мотивированным на то, как мы можем реагировать на поле. Очень ценю и очень горжусь тем, как мы вели себя в этом году, даже когда мы иногда не добивались успеха и проигрывали несколько матчей, наша реакция всегда была фантастической. Игроки всегда следовали указаниям, которые мы посылали, и были требовательными», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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