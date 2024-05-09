Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Возвращение Гави на поле может затянуться до ноября 2024 года

Возвращение Гави на поле может затянуться до ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Гави прошёл половину стадии своего выздоровления. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Хави Мигель.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По данным источника, если не будет неудач, ожидается, что он вернётся в период с октября по ноябрь. «Барселона» уже знает, что следующий сезон им придётся начинать без Гави. Он восстанавливается хорошо без каких-либо неудач и у него очень отличные ощущения, но ему ещё предстоит пройти долгий путь. Помимо передней крестообразной связки, у него также разорвался мениск, что увеличивает срок восстановления. Отмечается, что главная задача клуба — вывести Гави на пик к январю 2025 года.

Напомним, полузащитник сине-гранатовых Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в ноябрьском матче отборочного раунда на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1).

Материалы по теме
«Барселона» продлила контракт с 17-летним защитником Кубарси с отступными в € 500 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android