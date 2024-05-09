Возвращение Гави на поле может затянуться до ноября 2024 года

Полузащитник «Барселоны» Гави прошёл половину стадии своего выздоровления. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Хави Мигель.

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По данным источника, если не будет неудач, ожидается, что он вернётся в период с октября по ноябрь. «Барселона» уже знает, что следующий сезон им придётся начинать без Гави. Он восстанавливается хорошо без каких-либо неудач и у него очень отличные ощущения, но ему ещё предстоит пройти долгий путь. Помимо передней крестообразной связки, у него также разорвался мениск, что увеличивает срок восстановления. Отмечается, что главная задача клуба — вывести Гави на пик к январю 2025 года.

Напомним, полузащитник сине-гранатовых Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск в ноябрьском матче отборочного раунда на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1).