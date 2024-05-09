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Первый тренер Кокорина прокомментировал продление контракта игрока с «Арисом»

Первый тренер Кокорина прокомментировал продление контракта игрока с «Арисом»
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Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировал на новость о том, что российский форвард продлил контракт с кипрским клубом. Напомним, новое соглашение Кокорина с командой из Лимасола рассчитано на год.

«Кокорина на Кипре всё устраивает. Он там живёт, место хорошее. У него получается на Кипре, будет ещё долго играть. Раз он продлил контракт, то выбрал для себя то, что лучше. Кокорину 33 года — это уже возраст.

Что домой возвращаться? Российский футбол прибавляет, нужно бегать и играть. Сейчас на классе не сыграешь. Раньше футболисты, которые были талантливыми, могли сыграть на классе. Сейчас должна быть готовность и дисциплина. Александр для себя определился, менять ничего не хочет. Через год ему будет 34. Товарищи, которые с ним играли, практически все закончили, а он ещё играет. Дай бог, чтобы продлил свою профессиональную деятельность и получал удовольствие от этого», — сказал Стаферов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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