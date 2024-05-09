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Винисиус: мы хотим побеждать любой ценой

Винисиус: мы хотим побеждать любой ценой
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался на тему важности командой игры после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Я всегда говорю, что мы хотим победить любой ценой. Если мне придётся опуститься в оборону, чтобы моя команда выиграла, то я уйду, как и Беллингем, и Родриго. Мы те, кто должен забивать голы, но отходим в оборону для того, чтобы выйти в очередной финал», — приводит слова Винисиуса официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, благодаря победе в ответном полуфинальном матче с «Баварией» «сливочные» вышли в финал главного европейского клубного турнира, где они встретятся с дортмундской «Боруссией». Финал состоится 1 июня и пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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