«Боруссия» получит от «Реала» около € 5 млн в случае, если Беллингем выиграет ЛЧ — Бергер

Мадридский «Реал» должен будет выплатить дортмундской «Боруссии» около € 5 млн в случае, если атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем, ранее выступавший за «шмелей», выиграет Лигу чемпионов. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, всего по договору предусмотрено € 30,9 млн в виде бонусов.

Напомним, в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, мадридский клуб сыграет именно с «Боруссией». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

20-летний полузащитник перешёл в «Реал» из «Боруссии» минувшим летом. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 10 результативными передачами.

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