Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» получит от «Реала» около € 5 млн в случае, если Беллингем выиграет ЛЧ — Бергер

«Боруссия» получит от «Реала» около € 5 млн в случае, если Беллингем выиграет ЛЧ — Бергер
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» должен будет выплатить дортмундской «Боруссии» около € 5 млн в случае, если атакующий полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем, ранее выступавший за «шмелей», выиграет Лигу чемпионов. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, всего по договору предусмотрено € 30,9 млн в виде бонусов.

Напомним, в финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня, мадридский клуб сыграет именно с «Боруссией». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

20-летний полузащитник перешёл в «Реал» из «Боруссии» минувшим летом. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 10 результативными передачами.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Это безумие». Джуд Беллингем — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android