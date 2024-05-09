«Это безумие». Джуд Беллингем — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о выходе команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, в полуфинале турнира мадридский клуб по итогам двух матчей обыграл «Баварию» (2:2 – на выезде и 2:1 – дома).

«Это безумие. Я не могу в это поверить. Это могло произойти только так. Мой первый финал. В Англии против «Боруссии». Надо им отдать должное, они заслужили своё место в финале. Будет приятно увидеть старых друзей. Думаю, выключу телефон и оставлю сообщения до завтра.

Характер подводит итоги сегодняшней игры. У нас есть качество и талант в избытке, но в некоторых из этих игр, мы выглядим так, как будто мы проиграли или выбыли, у нас есть игроки, которые выходят со скамейки запасных и могут выполнять свою работу и при этом выигрывать матчи», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня.

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