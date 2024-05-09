Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это безумие». Джуд Беллингем — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов

«Это безумие». Джуд Беллингем — о выходе «Реала» в финал Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о выходе команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, в полуфинале турнира мадридский клуб по итогам двух матчей обыграл «Баварию» (2:2 – на выезде и 2:1 – дома).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Дэвис – 68'     1:1 Хоселу – 88'     2:1 Хоселу – 90+1'    

«Это безумие. Я не могу в это поверить. Это могло произойти только так. Мой первый финал. В Англии против «Боруссии». Надо им отдать должное, они заслужили своё место в финале. Будет приятно увидеть старых друзей. Думаю, выключу телефон и оставлю сообщения до завтра.

Характер подводит итоги сегодняшней игры. У нас есть качество и талант в избытке, но в некоторых из этих игр, мы выглядим так, как будто мы проиграли или выбыли, у нас есть игроки, которые выходят со скамейки запасных и могут выполнять свою работу и при этом выигрывать матчи», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня.

Материалы по теме
«Реал» снова сделал ЭТО
«Реал» снова сделал ЭТО

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Календарь Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android