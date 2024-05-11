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Жирона – Алавес, результат матча 10 мая 2024, счет 2:2, Примера 2023-2024

«Жирона» упустила победу в матче с «Алавесом», пропустив на 90+9-й минуте
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Завершился матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Итоговый результат — 2:2.

Испания - Примера . 35-й тур
10 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 2
Жирона
Жирона
0:1 Гарсия – 4'     1:1 Альдалур – 12'     1:2 Эррера – 44'     2:2 Альдалур – 90+9'    

На четвёртой минуте счёт открыл защитник «Жироны» Эрик Гарсия. Через восемь минут ответный мяч «Алавеса» забил полузащитник Хон Альдалур. На 44-й минуте полузащитник Янхель Эррера вывел гостей вперёд. «Алавес» ушёл от поражения благодаря голу Хона Альдалура на 90+9-й минуте.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Жирона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 75 очков за 35 матчей. «Алавес» находится на 11-й строчке, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (87).

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