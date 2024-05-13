Агент Тикнизяна: Наир действительно хочет попробовать свои силы в Европе

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал о трудолюбии футболиста, а также высказался о желании игрока сборной Армении перейти в клуб из Европы.

«Наир много работает над собой. Он довольно эмоциональный, но искренний, порядочный и трудолюбивый парень. Он очень много работает над собой как в бытовом плане, так и на футбольном поле, прилагает максимум усилий, чтобы достичь прогресса в игре и достижения поставленных задач с «Локомотивом».

Наир действительно хочет попробовать силы в Европе, как и многие наши ребята, но пока рано об этом говорить. Посмотрим, как сложится. Давайте сейчас не будем об этом говорить», — приводит слова Клюева Metaratings.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наир Тикнизян провёл 21 матч, в которых забил шесть мячей и оформил три голевые передачи. Также на счету защитника «Локомотива» восемь игр, три гола и три результативные передачи в Фонбет Кубке России.