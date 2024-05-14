Шалимов: если «Динамо» выиграет чемпионат, это будет очень неожиданно

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о победе «Динамо» над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» забило на третьей минуте и всё было в руках, потому что был шанс на контроль мяча, на быстрые атаки, — хозяевам нужна только победа. Казалось, хозяева сами отдали всё в руки соперника — держи мяч, не ошибайся и добивай — «Балтика» играла просто под разрыв. Но после гола бело-голубые не могли ничего создать, а в атаке играли плохо. Очень много брака у Карраскаля, в целом всё на тоненького. Если «Динамо» выиграет чемпионат, это будет очень неожиданно просто по цифрам — 37 пропущенных голов. Столько же, сколько у «Балтики», которая идёт на вылет! Но в итоге балтийцы не просто отыгрались, но и вышли вперёд. А затем снаряд дважды попал в одну воронку —«Динамо» вырвало победу во втором матче подряд в компенсированное время», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Динамо» состоялся в субботу, 11 мая. Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч начался в 21:30 мск. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. На третьей минуте матча гости вышли вперёд. В их составе голом отметился Константин Тюкавин. На 32-й минуте Анхело Энрикес восстановил равновесие на табло, а на 68-й минуте Кирилл Капленко вывел хозяев вперёд. На 90+2-й минуте Роберто Фернандес сравнял счёт, а спустя шесть минут Муми Нгамалё принёс бело-голубым победу. После 28 туров чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает 15-е место. «Динамо» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработало 53 очка и располагается на первой строчке в таблице.