Сборная 28-го тура РПЛ. Главные герои «Динамо», ЦСКА и «Спартака»

28-й тур РПЛ завершён. По традиции определяем самых полезных футболистов уикенда, объединив их в символической сборной тура. В команде героев – игроки из «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Рубина» и «Ахмата». Они расставлены по условной тактической схеме 4-4-2, но паре человек пришлось подкорректировать позиции, чтобы в команду попали все самые достойные кандидаты (например, Зобнина мы определили в центр поля). Рассказываем о лучших из лучших.

Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА)

ЦСКА неожиданно выиграл у «Зенита» (1:0), а главным героем среди армейцев, возможно, отнявшим золото у действующего чемпиона, стал молодой Тороп. 20-летний голкипер ошибся в первом тайме, но его подстраховал Обляков, в остальном же сыграл фактически безупречно и совершил несколько ярких сейвов. Хозяева нанесли 23 удара по его воротам, включая семь в створ, однако так и не пробили Торопа.

Владислав Тороп Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Правый защитник: Яхья Аттийят-аллах («Сочи»)

«Сочи» разнёс «Пари НН» (6:1), цепляясь за последний шанс остаться в РПЛ, а Аттийят-аллах, вышедший на непривычной для него позиции правого защитника, выдал особенно сильный матч. Полуфиналист ЧМ-2022 сделал две голевые передачи – на Гуарирапу и Марсело Алвеса. В статистике марокканца два удара, две передачи под удар, два отбора и один перехват, он выиграл три единоборства из шести.

Яхья Аттийят-аллах Фото: vk.com/pfcsochi

Центральный защитник: Александр Мартынович («Рубин»)

У 36-летнего центрального защитника «Рубина» вторая или какая там по счёту молодость? Мартынович стал автором победного гола казанской команды в ворота «Ростова» (3:1), успешно сходив на стандарт, и опять заработал место в сборной тура. В активе капитана «Рубина», помимо гола, одна передача под удар, а ещё Мартынович совершил один перехват и пять выносов мяча, выиграл два из трёх единоборств.

Александр Мартынович Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Руслан Литвинов («Спартак»)

«Спартак» сумел засушить борющийся за золото «Краснодар» (1:0), а центральные защитники красно-белых справились с Кордобой. Запомнилось, как тот же Литвинов потрясающе умно сыграл в моменте, когда колумбиец уже фактически выходил один на один с вратарём: просто сбил его с шага за счёт физического контакта. Вообще, Руслан собрал очень мощные цифры: пять выносов мяча, три заблокированных удара, два отбора, один перехват, три выигранных единоборства из трёх и даже один свой удар.

Джон Кордоба и Руслан Литвинов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый защитник: Александр Сильянов («Локомотив»)

«Локомотив» добыл три очка на непростом для каждого противника «Оренбурга» искусственном поле, а Сильянов поучаствовал в двух голевых атаках железнодорожников и забил второй мяч. После подачи углового защитник хорошо открылся в чужой штрафной и точно пробил с лёта. В этой встрече Сильянов нанёс два удара по воротам «Оренбурга», отдал одну передачу под удар, совершил по пять выносов и перехватов мяча, а также один отбор, выиграл половину единоборств.

Александр Сильянов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Кирилл Кравцов («Сочи»)

Среди главных творцов разгрома «Пари НН» в Сочи и полузащитник Кравцов. Всё началось как раз с гола воспитанника «Зенита», который открыл счёт уже через восемь минут после начала игры ударом в касание с лёта. Всего же Кравцов три раза пробил по воротам нижегородцев, в его активе две обводки, пять отборов, два выноса и один перехват, кроме того, Кирилл заблокировал один удар соперника и поучаствовал в 17 единоборствах (больше всех в составах обеих команд).

Кирилл Кравцов против Николая Калинского Фото: vk.com/pfcsochi

Центральный полузащитник: Роман Зобнин («Спартак»)

Зобнин хорошо сыграл на позиции правого защитника, а мы его подвинули в центр поля, где спартаковскому универсалу, конечно же, привычнее. Да и свой потрясающий гол Роман забил после рывка через центр, который стал настоящим сюрпризом для его оппонентов из «Краснодара». В этой встрече Зобнин нанёс один удар, совершил 75 касаний мяча (больше всех в составе красно-белых), сделал одну передачу под удар и одну обводку.

Роман Зобнин Фото: РИА Новости

Левый полузащитник: Муми Нгамалё («Динамо»)

«Динамо» устроило потрясающее шоу в Калининграде (3:2), и камерунский вингер был одним из самых крутых трюкачей в составе бело-голубых в этот вечер. Нгамалё поучаствовал в первом голе нового лидера РПЛ, сделав голевую передачу на Тюкавина, а на 90+9-й минуте забил победный мяч. Вообще, во встрече с «Балтикой» Муми нанёс шесть ударов по воротам и отдал четыре паса под удар, у него также два отбора и два заработанных на себе фола.

Муми Нгамалё Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»)

Глушенков продолжает выбивать нереальные цифры как ассистент – он увеличил количество своих голевых передач в РПЛ до 14, сделав ещё две в этом туре. Нападающий «Локомотива» помог отличиться Батракову с игры и Сильянову — после классной подачи с углового. В Оренбурге Максим отдал четыре паса под удар, сам пробил по воротам соперника четыре раза и совершил три обводки, помимо того, выиграл 7 из 13 единоборств и заработал на себе три фола.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Бернард Бериша («Ахмат»)

«Ахмат» одержал пятую победу подряд и фактически снял все вопросы о выживании во многом благодаря игре Бериши. Косовар отдал в Самаре голевую передачу на Конате, а затем и сам забил «Крыльям Советов» – в быстрой контратаке обыграл защитника сборной России Солдатенкова и реализовал выход один на один. У Бериши в этом матче два удара, две обводки и одна передача под удар: вроде бы не так много, но ровно столько, сколько хватило, чтобы сделать разницу.

Бернард Бериша Фото: РИА Новости

Нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»)

Тюкавин продолжает свою впечатляющую результативную серию, забив в шестом матче чемпионата России подряд. Во встрече с «Балтикой» нападающий «Динамо» не только отличился сам, но и стал автором голевой передачи на Нгамалё в эпизоде с победным голом – по сути, организовал всю атаку бело-голубых. Константин нанёс в Калининграде четыре удара и отдал два паса под удар.

Константин Тюкавин Фото: РИА Новости

Главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА)

ЦСКА остановил «Зенит» в Санкт-Петербурге и, возможно, сменил чемпиона. Казалось бы, на финише сезона для армейцев Кубок России важнее, чем РПЛ, тем не менее Владимир Федотов отлично подготовил свою команду к матчу на «Газпром Арене» и забрал три очка. В каких-то моментах красно-синим повезло, например, с сейвами Торопа и спасением Облякова, но, как известно, везёт тому, кто везёт.

Владимир Федотов Фото: РИА Новости

Сборная 28-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 28-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

В символическую сборную 28-го тура РПЛ, безусловно, попали не все, кто этого заслуживал. В список кандидатов точно стоит добавить ещё группу игроков – хватит на целую команду! Это Марсело Алвес, Алексей Сутормин, Сауль Гуарирапа (все – «Сочи»), Илья Лантратов, Алексей Батраков (оба – «Локомотив»), Мойзес, Виллиан Роша (оба – ЦСКА), Роберто Фернандес («Динамо»), Никита Чернов («Спартак»), Богдан Йочич («Рубин») и Эдуард Сперцян («Краснодар»). Тот же Сутормин, выйдя на замену, оформил дубль, но понятно, что он уже добивал фактически сдавшегося соперника. А Сперцян стал бы автором пары голевых передач, если бы его партнёр не загубил верные шансы. Кого мы забыли сюда внести? Пишите в комментариях.